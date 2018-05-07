СК повторно попросил выпустить экс-директора "Гоголь-центра" из СИЗО

МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Следствие повторно попросило Басманный суд Москвы перевести из СИЗО под домашний арест фигуранта дела "Седьмой студии" Алексея Малобродского, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-секретарь суда Юнона Царева.

На минувшей неделе суд отказался удовлетворять аналогичное ходатайство, поскольку следователь представил те же доводы, что и при продлении продюсеру срока заключения под стражу. На это обстоятельство указала и прокуратура, выступившая против освобождения Малобродского.

"В суд поступило новое ходатайство об изменении Малобродскому меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест", — сказала Царева.

Поясняя ходатайство следствия, пресс-служба СК РФ ссылалась на "возраст обвиняемого (ему 60 лет) и состояние его здоровья".