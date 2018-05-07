Ростовский депутат заявил, что не нападал на водителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 мая — РИА Новости. Депутат городской думы Ростова-на-Дону Игорь Амураль в объяснительной следователю пояснил, что не намеревался применять пистолет в отношении водителя иномарки, дважды наехавшего на него, сообщил на внеочередном заседании комиссии гордумы пресс-секретарь городской думы Михаил Добринский.
По результатам проверки в возбуждении уголовного дела было отказано, позже областной СК отменил данное постановление, и была назначена дополнительная проверка.
Из объяснительной депутата следует, что водитель иномарки не дал ему и другим автомобилям совершить поворот, перекрыв дорогу. Амураль попросил его сдать назад, но водитель стал оскорблять его, а потом и вовсе подрезал его автомобиль своим.
"Опасаясь дальнейшей агрессии в отношении меня, я взял травматический пистолет и вышел из автомобиля. При этом использовать пистолет по назначению я не намеревался, а лишь хотел показать второму участнику конфликта наличие у меня возможности самообороны", — говорится в объяснительной. По данным Амураля, пистолет он не поднимал и в сторону водителя не направлял.
Амураль также подчеркнул в объяснительной, что не угрожал водителю, не бил его, и сел в иномарку в шоковом состоянии после того, как на него дважды был совершен наезд, чтобы разобраться в случившемся.
Представитель фракции "Единая Россия" отметил, что Амураль не является членом партии, а выступает только ее сторонником.