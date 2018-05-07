В Барнауле автобус протаранил киоск с фруктами

БАРНАУЛ, 7 мая — РИА Новости. Маршрутный автобус в Барнауле въехал в киоск с фруктами, пострадали четыре человека, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным ведомства, ДТП произошло на улице Юрина.
"По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai County потерял сознание, автобус въехал в киоск с фруктами. В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", — информирует ведомство.
В числе пострадавших три девушки и один мужчина. Сотрудники полиции ведут проверку по факту ДТП.