В Барнауле автобус протаранил киоск с фруктами

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи. архивное фото

БАРНАУЛ, 7 мая — РИА Новости. Маршрутный автобус в Барнауле въехал в киоск с фруктами, пострадали четыре человека, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Юрина.

"По предварительным данным, водитель автобуса Hyundai County потерял сознание, автобус въехал в киоск с фруктами. В результате дорожно-транспортного происшествия четыре человека получили телесные повреждения различной степени тяжести", — информирует ведомство.

В числе пострадавших три девушки и один мужчина. Сотрудники полиции ведут проверку по факту ДТП.