Мара Багдасарян попросила вернуть ей водительские права

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Стритрейсерша Мара Багдасарян попросила суд вернуть ей водительские права, которых была лишена по состоянию здоровья, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Дорогомиловского суда Москвы Анастасия Татаруля.

Багдасарян подала иск к профильному подразделению столичной полиции, в котором она "просит признать незаконным отказ в выдаче водительского удостоверения и обязать устранить нарушения прав и свобод путем выдачи водительского удостоверения".

Суд рассмотрит иск 18 мая.

Багдасарян была одной из фигуранток резонансной истории о "лихачах на Gelandewagen", после чего ее неоднократно задерживали за другие нарушения правил дорожного движения. Решением суда она была бессрочно лишена водительских прав, она сможет получить их обратно только с согласия врачей. Согласно материалам дела, девушка страдает эпилепсией.