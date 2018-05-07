Жителю Москвы предъявили обвинения в убийстве отца и бабушки

МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Следователи предъявили обвинение в убийстве отца и бабушки 24-летнему жителю столицы, сообщила в понедельник старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
"В ходе проведения допросов и очных ставок обвиняемый признал вину и пояснил, что, находясь в квартире по месту своего жительства, расположенной по улице Чертановской, совершил убийство своего отца и своей бабушки. Предъявлено обвинение… в совершении преступления, предусмотренного статьей "Убийство двух и более лиц", — сказала Иванова.
По ее словам, молодой человек расчленил тела родственников и вывез их фрагменты по вышеуказанному адресу и в Кусковский лесопарк, где сжег их, чтобы скрыть преступление.