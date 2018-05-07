НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 мая — РИА Новости. Пенсионер из Арзамасского района признан виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних девочек и приговорен к 14 годам колонии строго режима, сообщает в понедельник следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По данным следствия, 23 июня 2017 года 62-летний мужчина завел двух малолетних девочек в кусты на одной из улиц Арзамаса, где совершил в отношении потерпевших 6 и 7 лет действия сексуального характера. Одна из потерпевших сообщила о произошедшем матери, которая написала заявление в следственные органы. Девочки опознали пенсионера, так как он проживал в соседнем доме.

"В ходе предварительного расследования в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", — говорится в сообщении регионального СУСК.