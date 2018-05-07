КРАСНОЯРСК, 7 мая — РИА Новости. Двухлетнего мальчика, пропавшего при странных обстоятельствах в Бурятии, ищут с воздуха беспилотники, а дно ближайшей реки обследуют водолазы, сообщил РИА Новости представитель СУСК республики Дмитрий Столяров.

Ранее СК информировал, что инцидент произошел в Иволгинском районе в воскресенье вечером. Мать зашла на 20 минут в гости к сестре, а сына оставила играть с детьми возле дома. Когда женщина вернулась, ребенка уже не было. По словам детей, они не заметили, как пропал малыш.

По данным следствия, на берегу реки, протекающей возле дачного поселка, была обнаружена странная надпись "умрет". Возбуждено уголовное дело о похищении. Полиция ищет мальчика, следователи выясняют, что это за надпись, кто ее написал и имеет ли она отношение к делу.

"В настоящее время к поискам подключились водолазы, в данном районе обследуют дно реки. С воздуха местность обследуют беспилотники, они работают в труднодоступных местах, куда тяжело добраться", — сказал представитель СК.