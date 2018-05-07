В Челябинской области потушили более 100 природных пожаров за сутки

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Пожарные в воскресенье потушили более 100 возгораний травы в Челябинской области, самый крупный пожар – горение сухостоя на площади около 10 гектаров – тушили несколько часов, погибших и пострадавших нет, сообщила в понедельник пресс-служба областной противопожарной службы.

По данным пресс-службы, в регионе установилась теплая, сухая и ветреная погода, в связи с чем в области сложилась пожароопасная обстановка.

"С начала пожароопасного сезона этого года, который начался 7 апреля, подразделения областной противопожарной службы выезжали на тушение травы уже 629 раз. И только за вчерашние сутки – 102 раза. Например, вдоль трассы на Бродокалмак загорелось 10 гектаров сухостоя, на борьбу с пожаром понадобилось несколько часов и усилия двух тракторов для опашки, огнеборцев пожарной части № 220, шести лесников и 10 курсантов МЧС", — говорится в сообщении.

Так, 23 пожара сухой травы на большой площади создали реальную угрозу для жилых домов и населенных пунктов, в том числе села Ключи Еманжелинского района; деревни Сарыкульмяк, станции Муслюмово, села Малое Кызылова и поселка Элеваторный в Кунашакском районе, уточняется в сообщении.

По данным службы, все пожары были ликвидированы, но не удалось спасти 4 садовых домика с надворными постройками в поселке Удачном Нагайбакского района. От возгорания травы пламя с помощью порывистого ветра перешло на дачный поселок, где живут только летом, поэтому пожар обнаружили слишком поздно, добавляется в сообщении.