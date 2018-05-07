Семь жителей Челябинска отравились салатами из гипермаркета

ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Кишечную инфекцию выявили у семи жителей Челябинска, купивших в гипермаркете "Лента" готовые салаты, где обнаружена сальмонелла, состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести, сообщает управление Роспотребнадзора по региону.

Ведомство провело санитарно-эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить причины вспышки кишечной инфекции среди жителей Челябинска, купивших салаты и жареную курицу в супермаркетах "Лента".

"Согласно лабораторным исследованиям, у семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы, также в готовой продукции (салат "селедка под шубой") обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл. По результатам проверки приостановлено производство, хранение и реализация салатной продукции. Снято с реализации более 141 килограмма салатной продукции", — говорится в сообщении. Кроме того, 78 сотрудников производственных цехов отстранены от работы и направлены на внеплановый медицинский осмотр, уточняется в сообщении.

Заболевшим оказана медицинская помощь, их состояние оценивается как легкой и средней степени тяжести, добавляется в сообщении.

По результатам выездной проверки управление Роспотребнадзора возбудило дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО "Лента", должностных лиц и сотрудников производственного цеха, сообщает управление. Также началась проверка в отношении птицефабрики "Чебаркульская птица", которая поставляла яйцо для приготовления салатов, поясняет управление. В гипермаркете "Лента" проведена заключительная дезинфекция.