В Кабардино-Балкарии более трех тысяч жителей остались без газа

НАЛЬЧИК, 7 мая – РИА Новости. Более трех тысяч жителей двух сел в Баксанском районе Кабардино-Балкарии остались без газоснабжения из-за аварии, в результате которой был поврежден газопровод, сообщает пресс-служба АО "Газпром газораспределение Нальчик".

"В связи с проведением компанией "Газпром трансгаз Ставрополь" аварийных работ временно приостановлено газоснабжение 3354 абонентов, проживающих в населенных пунктах Заюково и Кызбурун", — говорится в сообщении.

По данным компании, в результате ДТП повреждены несущие конструкции перехода газопровода-отвода. "Они, предположительно, продлятся с 8 до 20 часов понедельника", — отмечает пресс-служба.