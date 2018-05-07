В российских регионах потушили более 140 лесных пожаров за сутки

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. Лесопожарные силы за сутки ликвидировали 145 лесных пожаров в России на площади почти 25,5 тысячи гектаров, сообщает ФБУ "Авиалесоохрана".

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки, 6 мая, в России лесопожарными силами ликвидировано 145 лесных пожаров на площади 25 тысяч 447 гектаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на полночь 7 мая в России полыхало 17 лесных пожаров на площади 42,4 тысячи гектаров: 3 — в Приамурье, 6 — в Забайкальском крае, 3 — в Саратовской области, по одному — в Пензенской области, Бурятии, Республике Башкортостан, Хабаровском крае и Саратовской области.

На тушении задействовано 2,8 тысячи людей, 684 единицы техники, на авиационном мониторинге и тушении — 25 воздушных судов. Также в Амурской области задействовано 375 парашютистов-десантников федеральной Авиалесоохраны.

Пожароопасный сезон открыт в 68 субъектах страны. Режим ЧС введен на всей территории Забайкальского края и Амурской области, а также в одном районе Челябинской области.