В ЕАО хотят возбудить третье дело после смерти пациентов в психинтернате

ХАБАРОВСК, 7 мая — РИА Новости. Прокуратура Еврейской автономной области направила следствию материалы проверки о смерти от пневмонии в областной больнице пациента психоневрологического интерната для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, ранее по факту смерти восьмерых пациентов было возбуждено два дела, сообщает прокуратура области в понедельник.

Ранее сообщалось, что с 15 по 30 марта 2018 года от пневмонии скончалось восемь пациентов Биробиджанского психоневрологического интерната, которые поступили на лечение в ОГБУЗ "Областная больница". По поручению прокурора области было организовано проведение комплексной проверки деятельности областной больницы. Следственный комитет возбудил два уголовных дела по статьям "оказание услуг, не отвечающим требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц" и "халатность", расследование которых взято прокурором области на личный контроль.

"В настоящее время в рамках проверки ОГБУЗ "Областная больница" выявлен факт невыполнения стандарта специализированной медицинской помощи в отношении пациента, являвшегося подопечным ОГБУ "Биробиджанский психоневрологический интернат", — говорится в сообщении.

Прокуратурой установлено, что в январе 2018 года в областную больницу поступил один из подопечных психоневрологического интерната с диагнозом "внебольничная гипостатическая пневмония". Ему сделали анализы и обследования, которые подтвердили признаки пневмонии, а также выявили заболевание, требующее экстренного стационарного лечения. Однако такая помощь не была оказана. При ухудшении состояния пациента его не направили в кардиологическое отделение, в отделение реанимации и анестезиологии. Из-за неоказания должностными лицами областной больницы экстренной медицинской помощи пациент скончался на пятый день пребывания в больнице.

"Материалы проверки прокуратурой области… направлены в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по части 2 статьи 293 УК РФ (халатность, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека). Проведение доследственной проверки и принятие законного решения прокуратурой области взято под контроль",- говорится в сообщении.

Отмечается, что проверка в Биробиджанском психоневрологическом интернате продолжается.