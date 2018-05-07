В Хабаровске у организаторов азартных игр изъяли 450 игровых автоматов

ХАБАРОВСК, 7 мая — РИА Новости. Сеть подпольных залов для проведения азартных игр ликвидирована в Хабаровске, изъято 450 игровых автоматов и более 11 миллионов рублей, задержаны 10 человек, сообщает в понедельник СУСК РФ по Хабаровскому краю.

По версии следствия, двое мужчин решили организовать в Хабаровске нелегальный бизнес — оборудовать залы для проведения азартных игр. Они арендовали шесть помещений в разных районах города, установили в них игровые автоматы. Залы оборудовали системами видеонаблюдения и наняли охранников.

"Следователи следственного управления совместно с сотрудниками полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии одновременно провели обыски в игровых залах, изъяли 450 игровых автоматов. В рамках расследования уголовного дела задержаны 10 человек — организаторы, администраторы, охранники", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по местам жительства задержанных проведены обыски. Всего у злоумышленников изъято 11,6 миллиона рублей, одна тысяча долларов США, бухгалтерская документация, компьютерная техника и средства связи.

Уточняется, что уголовное дело по статье "незаконная организация и проведение азартных игр" возбуждено по материалам краевого УМВД. Пятеро подозреваемых отравлены под домашний арест, еще пятеро находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Максимальное наказание за совершение этого преступления предусматривает до шести лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.