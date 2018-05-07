В Хабаровске директора Горсвета приговорили к 7,5 годам за взяточничество

ХАБАРОВСК, 7 мая — РИА Новости. Суд в Хабаровске признал виновным директора МУП Хабаровска "Горсвет" в злоупотреблении полномочиями и получении взятки и приговорил к штрафу в 10 миллионов рублей и 7,5 годам лишения свободы, однако освободил его от отбывания срока в колонии из-за болезни, сообщает в понедельник прокуратура Хабаровского края.

Суд установил, что в 2016 году обвиняемый за 500 тысяч рублей предложил директору ООО "Дальневосточный Кабельный Альянс" информацию о других участниках аукциона на заключение договоров поставки электротехнической и кабельной продукции на 2017 год. Эта информация позволила фирме заявить на конкурсе более низкую цену, стать победителем и заключить договор на поставку товара.

Кроме того, директор МУП с февраля 2015 года по декабрь 2015 года при проведении конкурсов на заключение договоров, используя свое служебное положение, предварительно знакомил директора той же фирмы с предложениями конкурентов. Таким образом, он создавал заведомо невыгодные условия для других предпринимателей, в результате чего договоры заключались только с ООО "Дальневосточный Кабельный Альянс".

"Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями "получение должностным лицом лично взятки в виде денег в крупном размере", "злоупотребление должностными полномочиями" и "воспрепятствование законной предпринимательской деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что суд приговорил директора муниципального предприятия к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафу в 10 миллионов рублей и на пять лет лишил его права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях.

"От наказания в виде лишения свободы осужденный освобожден в связи с тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания", — сообщает прокуратура.

Уточняется, что уголовные дела по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности и злоупотреблении должностными полномочиями возбуждены по материалам прокурорской проверки. Гособвинение по делу на суде поддерживала прокуратура Индустриального района Хабаровска.