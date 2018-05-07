Источник: пожар на Харанорском разрезе не удалось потушить за два дня

ЧИТА, 7 мая — РИА Новости. Пожар на Харанорском угольном разрезе в Забайкальском крае, загоревшемся 5 мая, не удалось потушить в планируемые двое суток с момента возгорания, сообщил РИА Новости источник на предприятии.

"Силы наращиваются, работают пожарные поезда, угольные пласты проливаются, но горит внутри и к исходу 6 мая — срока, о котором первоначально шла речь — потушить не смогли", — сказал собеседник агентства.

Представитель Харанорского разреза от комментариев отказался. На месте работал первый вице-премьер правительства края, но комментарием властей региона РИА Новости не располагает.

Первоначально ситуацию комментировал начальник ГУ МЧС Забайкальского края Александр Сидоров, именно он называл ориентировочные сроки тушения, но после этого пресс-служба регионального МЧС не смогла прокомментировать ход тушения пожара и его масштабы, сославшись на то, что жизни и здоровью и людей возгорание не угрожает.

Харанорский угольный разрез, находящийся в Борзинском районе Забайкальского края, загорелся в ночь на 5 мая, причиной пожара называется возгорание склада добытого угля на площади 1 гектар, с которого огонь распространился на угольные пласты. Площадь возгорания с момента пожара назвать не смог никто. Ситуация усугубляется тем, что горение и тление угля происходит ниже уровня земли на отметке 50 метров.

Разработка Харанорского буроугольного месторождения, находящегося в Борзинском районе Забайкальского края, ведется открытым способом, разрабатываются бурые угли марки Б2. Основными потребителями харанорского угля являются "Читаэнерго", Харанорская ГРЭС, Амурская ТЭЦ-1, "Амурэнерго", Благовещенская ТЭЦ, "Хабаровскэнерго", Хабаровская ТЭЦ-1, Биробиджанская ТЭЦ, Майская ГРЭС.