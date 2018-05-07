У восточных берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,0

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 мая — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,0 зафиксировали сейсмологи в Авачинском заливе у восточного побережья Камчатки, сообщили РИА Новости в Камчатском филиале Геофизической службы РАН.

"Сейсмособытие зафиксировано в понедельник утром по местному времени. Эпицентр землетрясения находился на глубине более 96 километров в 90 километрах восточнее Петропавловска-Камчатского", — сказал представитель службы.

Он отметил, что энергетический класс землетрясения составил 9,5.

По информации краевого главка МЧС, пострадавших и разрушений в результате землетрясения нет. Угроза цунами не объявлялась.