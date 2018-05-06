Полиция возбудила дела о поджогах после пожаров в двух ТЦ на Ямале

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая — РИА Новости. Уголовные дела по статье, связанной с поджогом, возбуждены после пожаров в двух торговых центрах в Ноябрьске Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщает в воскресенье региональное управление МВД.

Пожары произошли около полуночи по местному времени в субботу. По данным МЧС, огонь серьезно повредил здание торгового центра "Семья", на ликвидацию потребовалось более трех часов. Практически в то же время горел ТЦ "Таурус", но спасатели оперативно потушили это возгорание. Позже в ведомстве заявили, что наиболее вероятной причиной случившегося являются поджоги.

"Обследование мест возгораний в обоих торговых центрах позволило предположить, что они произошли в результате умышленного поджога. На основании собранных материалов… возбуждены уголовные дела по признакам состава преступления, предусмотренного 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога", — говорится в сообщении УМВД.

По предварительной информации ведомства, ущерб, нанесенный пожаром, составил около 63 миллионов рублей. В настоящее время полиция выясняет, кто может быть причастен к произошедшему.