Более 100 человек привлечены к ответственности после акции в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 мая — РИА Новости. По меньшей мере 106 человек в Петербурге привлечены к административной ответственности за нарушения в ходе несанкционированной акции в минувшую субботу, сообщила РИА Новости в воскресенье руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Ранее региональное ГУМВД сообщало, что в субботу в Санкт-Петербурге в ходе несогласованной акции, в которой приняли участие около 2 тысяч человек, в отделы полиции были доставлены около 200 активных участников.

"В районные суды Петербурга за нарушения на несанкционированной акции на данный момент поступили административные протоколы в отношении 106 человек. Часть из них уже рассмотрены, часть не приняты к рассмотрению, поскольку были составлены на несовершеннолетних. Суды назначают наказание в виде административного ареста и штрафов на суммы до 15 тысяч рублей", — сказала Лебедева.

По ее словам, административные протоколы продолжают поступать в районные суды Петербурга. Как отметила Лебедева, в отношении каждого из задержанных в субботу составлены по два протокола: по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и частям 5 и 8 статьи 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка проведения массового мероприятия).

Участники несанкционированной акции сторонников оппозиционера Алексея Навального собрались в субботу в Александровском саду. Полицейские неоднократно предупреждали их о том, что мероприятие не согласовано, и просили разойтись, но протестующие вышли на Невский проспект.

Как передавал корреспондент РИА Новости, по пути участники акции сломали несколько пластиковых ограждений на проезжей части и забор вдоль тротуара. Шествие остановилось только в районе улицы Рубинштейна, где Невский был перекрыт бойцами ОМОН и грузовиками Росгвардии.