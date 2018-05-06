В Якутии двухлетний ребенок выпал из окна восьмого этажа и погиб

ХАБАРОВСК, 6 мая — РИА Новости. Двухлетний ребенок погиб, выпав из окна квартиры на восьмом этаже жилого дома в городе Нерюнгри в Якутии, проводится проверка, сообщает в воскресенье СУСК РФ по региону.

"Шестого мая 2018 года около 14 часов (7.00 мск) из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже жилого дома в городе Нерюнгри, выпал двухлетний ребенок. Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, от полученных травм мальчик скончался", — говорится в сообщении.

По данным следствия, ребенок взобрался на подоконник, облокотился на антимоскитную сетку на открытом окне и упал вниз. При этом взрослые находились дома.

"Следственным отделом по городу Нерюнгри СУ СК России по республике Саха (Якутия) проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины нахождения ребенка в опасной обстановке без присмотра взрослых. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — говорится в сообщении.