При пожаре в доме под Саратовом погибли мать с новорожденным сыном

САРАТОВ, 6 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Мать и с новорожденным сыном погибли при пожаре в частном доме в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области, шестилетняя дочь погибшей спасена, сообщает региональное управление СК РФ.
В СК отметили, что при пожаре погибли 33-летняя местная жительница и ее сын возрастом один месяц.
"По предварительным данным, вечером 5 мая произошло возгорание в частном домовладении, которое заметил сосед. Мужчине удалось спасти из горящего дома шестилетнюю девочку и сообщить о случившемся в экстренные службы. После тушения огня в жилом помещении обнаружены тела хозяйки жилища и ее сына", — говорится в сообщении.
Следователи по факту гибели людей на пожаре проводят проверку.