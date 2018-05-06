В Саратове потушили пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров

САРАТОВ, 6 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Крупный пожар на площади 3,6 тысячи квадратных метров в воскресенье потушили на территории бывшего элеватора в Заводском районе Саратова, сообщила РИА Новости представитель областного главка МЧС Наталия Каранатова.

© Фото : предоставлено МЧС РФ по ЯНАО В ноябрьском ТЦ ликвидировали пожар

"Вчера сигнал поступил в 21.50 (20.50 мск) о загорании трех недействующих ангаров на территории бывшего элеватора. Площадь пожара составила 3600 квадратных метров… Сегодня ночью в 4.00 пожар был ликвидирован. Никто не пострадал", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что пожарные не дали огню добраться до близлежащих жилых домов. Причина возгорания устанавливается.

На месте работали 11 единиц основной и специальной пожарной техники и 42 человека личного состава.