Самолет экстренно сел в Екатеринбурге из-за курильщика на борту

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Полицейские составили административный протокол в отношении курившего на борту воздушного судна пассажира авиарейса "Улан-Удэ – Москва", из-за чего самолет совершил вынужденную посадку, сообщает в воскресенье управление на транспорте МВД РФ по УрФО.

"Сотрудниками линейного отдела МВД России в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга составлен административный протокол в отношении пассажира авиарейса сообщением "Улан-Удэ – Москва", курившего на борту воздушного судна", — приводятся в сообщении слова официального представителя МВД России Ирины Волк.

По данным управления на транспорте, на борту самолета во время перелета сработали датчики противопожарной сигнализации, после чего экипаж запросил экстренную посадку в ближайшем аэропорту по пути следования. После вынужденной посадки в аэропорту Екатеринбурга к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. Было установлено, что 26-летний пассажир из Улан-Удэ курил в туалетной комнате во время полета.

Сотрудники транспортной полиции сняли нарушителя с рейса и доставили в линейный отдел, где составили протокол об административном правонарушении, уточняет ведомство.