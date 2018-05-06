Крупнейший ТРЦ в Барнауле опечатали судебные приставы

БАРНАУЛ, 6 мая — РИА Новости. Крупнейший торгово-развлекательный центр "Арена" в Барнауле не прошел проверку прокуратуры и МЧС на соблюдение пожарной безопасности, его деятельность прекращена по решению суда, а здание опечатано судебными приставами, сообщает управление Федеральной службы судебных приставов по Алтайскому краю.

Эксплуатация ТРЦ "Арена" приостановлена решением Индустриального районного суда, говорится в сообщении. В воскресенье утром судебные приставы прибыли к зданию ТРЦ, чтобы опечатать двери.

"Администрация торгового центра, ознакомившись с исполнительными документами, не препятствовала исполнению решения суда. На данный момент кинотеатр, фудкорт, крупные брендовые магазины закрыты для посетителей", — говорится в сообщении.

Арендаторы "Арены" вывозят товар через служебные выходы. Посетители торгового центра узнали о его закрытии уже на месте. В социальной сети ТРЦ сообщается, что магазины не будут работать до 8 мая.

Ранее сообщалось, что в Барнауле закрыты торговые центры "Гулливер-Парк" и "Район", а в Бийске — ТРЦ "Воскресенье". Причина — нарушение правил противопожарной безопасности.

Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек.