Наиболее вероятной причиной пожаров в двух ТЦ Ноябрьска назван поджог

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 мая — РИА Новости. Наиболее вероятной причиной пожаров, произошедших за ночь в двух торговых центрах Ноябрьска Ямало-Ненецкого округа, является поджог, сообщает управление МЧС по ЯНАО.

О пожаре в торговом центре "Семья" на площади 2,2 тысячи квадратных метров в ведомстве сообщали в ночь на воскресенье. Огонь тушили 113 человек, на это ушло чуть более трех часов. По данным МЧС, удалось спасти левое и правое крыло здания торгового центра и материальные ценности на 28 миллионов рублей.

Одновременно с этим местные СМИ написали о пожаре в другом ТЦ на территории Ноябрьска — "Таурус". В МЧС позже эту информацию журналистам подтвердили, уточнив, что здание торгового центра было повреждено на площади около 100 квадратных метров. В обоих случаях посетителей в ТЦ не было.

"На месте пожаров работают дознаватели МЧС России. Наиболее вероятная причина пожаров — поджог", — говорится в сообщении ведомства.

Местное издание N24, а также пользователи социальных сетей предположили, что оба торговых центра могут принадлежать одному предпринимателю.