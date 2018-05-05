В Курской области столкнулись три машины, среди пострадавших ребенок

ВОРОНЕЖ, 5 мая — РИА Новости. Авария с участием трех машин произошла в Курской области, в результате ДТП пострадали семь человек, в том числе ребенок, сообщила в субботу РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД по региону Лилия Каменева.

Информация об аварии в Курском районе у населенного пункта Щетинка поступила дежурному системы "112" от очевидцев происшествия в 19.00 мск 5 мая.

"По предварительным данным, Mazda белого цвета выехала через двойную сплошную на встречную полосу, и, уходя от нее, водитель Renault Logan столкнулся с попутными Audi и "Газелью", — сказала Каменева.

По ее словам, Mazda с места происшествия скрылась и сейчас разыскивается, в "Газели" никто не пострадал, а в других автомобилях травмы получили семь человек.

"Из них пятеро — в Renault, водитель и четыре пассажира. В Audi ехала семья, водителя зажало в машине, и его вынимали. Травмы получили он и ребенок 2008 года рождения. Мама его не пострадала", — отметила собеседница агентства.

По словам Каменевой, в тяжелом состоянии водитель Renault и сидевший рядом с ним пассажир, ребенка из Audi отвезли в больницу для осмотра.

На месте аварии пробки нет, полиция выясняет обстоятельства случившегося.