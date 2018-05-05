На Ямале горит торговый центр "Семья"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 мая — РИА Новости. В торговом центре в Ноябрьске (ЯНАО) произошел пожар, его площадь оценивается по меньшей мере в 2,2 тысячи квадратных метров, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления МЧС.

"В 23.00 (21.00 мск) поступила информация на пульт пожарной охраны о возгорании в ТЦ "Семья", на данный момент происходит тушение пожара. По предварительной информации, пострадавших нет", — заявили в ведомстве, уточнив, что площадь пожара составляет как минимум 2,2 тысячи квадратных метров.

По данным МЧС, в момент возгорания посетителей в торговом центре не было.

Как уточняют местные СМИ, практически одновременно с этим произошел пожар в другом ТЦ на территории Ноябрьска. Предполагается, что оба здания могут принадлежать одному предпринимателю.