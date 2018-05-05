Житель Калининградской области украл с фермы 350 килограммов улиток

КАЛИНИНГРАД, 5 мая — РИА Новости. Житель Калининградской области украл с фермы в Озерском районе 350 килограммов виноградных улиток, чтобы продать их в рестораны, сообщила пресс-служба регионального управления МВД России.

Сообщается, что были украдены 16 ящиков с моллюсками на сумму 20 тысяч рублей.

"Сотрудники уголовного розыска отдела полиции по Озерскому городскому округу в результате оперативно-розыскных мероприятий установили причастность 27-летнего местного жителя к краже 16 ящиков с моллюсками с территории улиточной фермы. Причиненный ущерб составил 20 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Полицейские выяснили, что мужчина несколько раз приезжал на велосипеде к складу виноградных улиток на разведку. Затем он приехал на машине, проник на территорию предприятия и вынес ящики с деликатесами общим весом 350 килограммов. Действия злоумышленника попали на запись камер видеонаблюдения. Участковый опознал предполагаемого преступника, а оперативники задержали подозреваемого.

Мужчина сознался и сообщил, что собирался продать похищенных улиток в калининградские рестораны, надеясь заработать около 50 тысяч рублей. Полицейские возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Максимальное наказание по этой статье — до двух лет лишения свободы.