Несогласованная акция в Москве: 300 задержаны, СПЧ отметил корректность МВД

Полиция во время несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018

Полиция во время несанкционированной акции оппозиции на Пушкинской площади в Москве. 5 мая 2018

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Несогласованная акция с участием порядка 1,5 тысячи человек прошла в центре Москвы в субботу, около 300 нарушителей задержаны, решается вопрос о привлечении их к ответственности, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

Мэрия и прокуратура предупреждали

Мэрия Москвы предлагала провести акцию 5 мая на проспекте Сахарова, но один из организаторов Алексей Навальный все равно призвал своих сторонников выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. В мэрии эти призывы назвали провокацией и пообещали действовать в соответствии с законодательством. Столичная прокуратура предупредила Навального о недопустимости нарушения закона, а детский омбудсмен Анна Кузнецова призвала не манипулировать детьми, которых вовлекают в акции протеста.

Пробки в центре из-за акции



С 14.00 часов протестующие стали занимать Пушкинскую площадь и прилегающую к ней территорию на Страстном бульваре, возле кинотеатра Россия, а также у здания издательства "Известия". Выход из метро на площадь сначала был свободен, примерно к 14.30 было выставлено оцепление. Над площадью барражировал вертолет.

Движение по обеим сторонам Страстного бульвара было перекрыто, на прилегающих улицах образовались автомобильные заторы. По данным сервиса Яндекс.Пробки, проблемы с движением наблюдались на Тверском бульваре от Сытинского переулка, а также на протяжении Страстного бульвара со стороны Пушкинской площади.

Бутылки и вырванные кусты



Полицейские несколько раз напоминали собравшимся о том, что акция не согласована и призывали разойтись, в противном случае обещая "применить физическую силу и спецсредства". В руках у некоторых демонстрантов были плакаты, кто-то запускал в воздух бумажные самолетики в знак поддержки заблокированного мессенджера Telegram. Также протестующие выкрикивали антиправительственные лозунги.

Вскоре после этого начались точечные задержания демонстрантов, полиция использовала резиновые дубинки в отношении тех, кто оказывал сопротивление. Протестующие закидывали полицейских бутылками с водой, комьями земли и вырванными с корнем саженцами кустарников.

Навальный среди задержанных



Тротуар, примыкающий к Страстному бульвару не был оцеплен, и оттесненная толпа заняла проезжую часть. После этого к площади прибыли более десятка полицейских автобусов и задержания нарушителей продолжились.

Организатор несанкционированной акции Навальный к этому времени также был задержан и доставлен в ОВД Красносельского района Москвы, об этом сообщил РИА Новости его сторонник, глава муниципального округа "Красносельский" Илья Яшин. По его словам, Навальному вменяют статью 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Сторонник Навального Николай Ляскин в свою очередь сообщил РИА Новости, что также задержан и находится в ОВД Тверского района.

В пресс-службе столичного главка МВД РИА Новости подтвердили задержание Навального и Ляскина за организацию несогласованного митинга.

Вскоре Росгвардия и полиция стали выстраивать оцепления вдоль Пушкинской площади и Страстного бульвара и вытеснять протестующих в сторону метро. Это также сопровождалось задержаниями. После того как площадь была освобождена, движение по Страстному бульвару вновь открыли.

Однако после того, как оцепление с площади было снято, оставшиеся демонстранты вернулись к памятнику Пушкину, продолжив выкрикивать лозунги, задержания и вытеснение протестующих с площади повторились.

Всего же, под данным ГУМВД Москвы в несогласованной акции приняли участие 1,5 тысячи человек, порядка 300 из них были задержаны.

СПЧ: полиция действовала корректно



Ответственный секретарь Совета по правам человека (СПЧ) при президенте РФ Яна Лантратова рассказала РИА Новости, что действия правоохранителей во время несогласованной протестной акции, прошедшей в Москве в субботу, несмотря на провокации, были корректны, однако сотрудникам правопорядка приходилось и разнимать дерущихся участников разных мероприятий в центре столицы.

Собеседница агентства отметила, что попыток провокаций было достаточно много, но действия правоохранителей, по ее словам, были корректны. Она также заявила, что среди участников несогласованной протестной акции вновь были несовершеннолетние, правозащитники подчеркивают недопустимость вовлечения детей в подобные политические выступления.