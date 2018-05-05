В торговом центре в Иваново вспыхнул пожар, эвакуировано двести человек

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали 200 человек из горящего торгово-развлекательного центра "Евроленд" в Иваново, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Возгорание утеплителя вентилируемого фасада произошло в ТРЦ на улице Куконковых.

"Из здания были выведены 200 человек (в том числе 50 человек — пожарно-спасательными подразделениями)", — сказал он.

Как отмечается, пожар локализован на площади 20 квадратных метров.