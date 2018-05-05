В Самаре проведут проверку после гибели женщины и трехлетнего ребенка

САМАРА, 5 мая — РИА Новости. Следователи начали проверку по факту гибели местной жительницы и ее трехлетнего ребенка в Самаре, по предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством, сообщила в субботу РИА Новости представитель СУСК по региону.

По данным ГУМВД по Самарской области, инцидент произошел утром в субботу в Куйбышевском районе Самары, тела женщины и ребенка были обнаружены около одного из домов по улице Казачьей.

"Начата доследственная проверка. В квартире находилась женщина и двое ее детей трех и шести лет. По предварительным данным, женщина покончила жизнь самоубийством", — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что семья была благополучной, отец в момент происшествия вышел из дома, предположительно, в аптеку.