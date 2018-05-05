В Нижнем Новгороде мужчина открыл стрельбу при проверке документов

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Неизвестный совершил вооруженное нападение на правоохранителей при проверке документов в Нижнем Новгороде, трое силовиков ранены, сообщает пресс-служба ФСБ.
Отмечается, что квартира была блокирована сотрудниками спецназа ФСБ и полицейскими. На предложение сложить оружие преступник ответил отказом и открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов. В результате столкновения он был нейтрализован, трое полицейских получили ранения.
Проводятся оперативно-разыскные следственные действия. Личность бандита устанавливается.