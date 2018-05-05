В Оренбуржье при пожаре в доме погибли два ребенка

УФА, 5 мая – РИА Новости. Две девочки погибли при пожаре в жилом доме в Оренбуржье, где проживала многодетная семья, три человека госпитализированы с ожогами и отравлением угарным газом, сообщает управление МЧС по Оренбургской области.

Трагедия произошла в ночь на субботу в селе Новотроицкое Октябрьского района в доме, где жили мужчина 1950 года рождения, его дочь 1986 года рождения и шестеро её детей от двух до 13 лет. На момент пожара женщины с 12-летним сыном дома не было.

"Пожилой мужчина почувствовал запах гари и попросил старшего внука посмотреть, что произошло. Подросток открыл дверь в кухню и обнаружил открытое горение. Единственный выход оказался отрезан огнём. Юноша не растерялся и через окна вынес из огня двух своих сестрёнок 4 и 2 лет и дедушку. Ему помогла подоспевшая соседка. К сожалению, ещё двух девочек 2008 и 2011 года рождения спасти не удалось", — информирует областное МЧС.

По данным ведомства, спасенный мужчина, внук, который выводил всех из горящего дома и соседка госпитализированы в больницу с ожогами и отравлением угарным газом.

"Пожар был ликвидирован в 4.10 утра, огонь повредил перегородки, перекрытие, кровлю жилого дома, надворной постройки, вещи, на общей площади 105 квадратных метров. Предварительной причиной пожара специалисты называют короткое замыкание электропроводки", — говорится в сообщении МЧС региона.