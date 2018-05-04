Житель Пензы решил успокоить приятеля и случайно скинул его с шестого этажа

САРАТОВ, 4 мая — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие в Пензе возбудило уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в гибели знакомого, которого он в ходе ссоры хотел успокоить, ударил в лицо, а тот, потеряв равновесие, выпал из окна шестого этажа, сообщило в пятницу областное управление СК РФ.

Инцидент произошел 2 мая во время застолья, когда 29-летний подозреваемый был в гостях у своего знакомого в квартире дома по улице Минской в Пензе, а через некоторое время к ним присоединился сосед и 31-летний потерпевший.

"По данным следствия, между подозреваемым и потерпевшим возник конфликт… В ходе ссоры мужчины оскорбляли друг друга нецензурными выражениями. Решив успокоить потерпевшего, сидевшего на подоконнике застекленного балкона, подозреваемый подошел к нему и нанес удар кулаком по лицу. Последний, потеряв равновесие, упал вниз с высоты шестого этажа", — говорится в сообщении.

Хозяин квартиры вызвал "скорую", но потерпевший от полученных при падении травм скончался в тот же день в больнице. Следователи возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Фигуранту дела грозит до двух лет лишения свободы.

"В настоящее время решается вопрос о предъявлении обвинения жителю Пензы и избрании ему меры пресечения… Расследование уголовного дела продолжается", — отмечается в сообщении.