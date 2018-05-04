Пассажира рейса ОАЭ-Москва задержали за пьяный дебош на борту

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Полицейские в столичном аэропорту "Домодедово" задержали нетрезвого пассажира рейса, прибывшего из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, за нарушение общественного порядка на борту авиалайнера, сообщается на сайте МВД России.

"В дежурную часть ЛУ (линейное управление) МВД России в аэропорту "Домодедово" поступило сообщение о том, что на бору воздушного судна, следующего из Объединенных Арабских Эмиратов в Россию, находится пассажир в состоянии алкогольного опьянения. По прибытии самолета в аэропорт, полицейские задержали правонарушителя", — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, во время полета 35-летний житель города Новосибирска нарушал общественный порядок, выражался нецензурной бранью и не реагировал на замечания пассажиров и членов экипажа. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, добавила Волк.