Лесной пожар рядом с Ялтой локализовали на площади 1,2 гектара

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мая — РИА Новости. Лесной пожар в районе ущелья Уч-Кош недалеко от Ялты локализован на площади 1,2 гектара, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по республике Крым.
Пожар в лесу в районе ущелья Уч-Кош (село Васильевка) произошел днем в пятницу, фотографии задымления над городом выложили в соцсети жители Ялты. Сообщалось, что в тушении пожара задействованы лесники и пожарные заповедника, а также вертолет МЧС.
"На 17.15 мск пожар локализован на площади около 1,2 гектара. Удалось взять огонь в кольцо и не допустить его переход на лесные насаждения, а также населенный пункт", — сообщили в МЧС.
Пожары хвойных лесов в ущелье Уч-Кош происходили ранее в засушливые годы. Их ликвидация осложнялась труднодоступностью местности и сильным ветром. Причинами пожара становились природные факторы (молния) и человеческая деятельность.