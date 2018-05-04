МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно, которое занималось незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщило крымское пограничное управление ФСБ.

Сторожевой корабль "Аметист" задержал судно "ЯМК-0041" (порт приписки — Очаков) западнее мыса Тарханкут. Как сообщили в ФСБ, украинские рыбаки ловили с помощью сетей калкана (рыбу семейства камбалообразных).

Судно и пятерых членов экипажа доставили в Крым. У задержанных изъяли несколько километров сетей. Пограничники подчеркнули, что действуют в строгом соответствии с международным морским правом.

Киев признал нарушение

У задержанного судна не было разрешения на пересечение украино-российской границы, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все необходимые разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря, или двенадцатимильной морской зоны. То есть судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины", — пояснил он.

По его словам, украинские пограничники не знают, каким образом судно нарушило государственную границу. Слободян предположил, что, "скорее всего, капитан судна принял такое решение и нарушил границу Украины, отправившись туда, где, по его мнению, будет лучший улов".

По мнению украинской стороны, максимум, что может ждать экипаж в России, — это привлечение к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Украинский МИД, со своей стороны, отметил, что в последнее время заметно увеличилось число случаев задержания украинских моряков за границей.

Ведомство предостерегает граждан Украины от сотрудничества с сомнительными недобросовестными крюинговыми компаниями и физическими лицами.

"Исключительно в рамках закона"

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя задержание украинского судна, подчеркнул, что действия рыбаков будут оцениваться строго в рамках закона — в отличие от того, как действовал Киев в отношении моряков задержанного российского судна "Норд".

"Нужно действовать жестко и в рамках закона. Этим наши пограничные и специальные службы отличаются от аналогичных на Украине, которые могут себе позволить в нейтральных водах задерживать и предъявлять обвинения рыбачащим на легальных основаниях гражданам России", — сказал Полонский РИА Новости.

Судьбу задержанных рыбаков, считает Полонский, также следует определять в рамках российского законодательства и разбирательства по существу. "Надо установить, на каком основании, причины, почему они осуществляли незаконный лов в экономической зоне России и дать оценку исключительно в рамках закона", — сказал вице-премьер.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, предложил обменять украинское судно на экипаж захваченного пограничниками Украины сейнера "Норд".

"Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж", — сказал депутат.

По его мнению, обменять нужно не только членов экипажа, но и суда. "Наших ребят нужно вернуть домой. И судно тоже должно вернуться назад в родную гавань", — подчеркнул Шеремет.

Арест "Норда"

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд", которое шло под флагом России. Сейнер отконвоировали в Бердянск.

На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых моряков приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.

Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.

Проверки в Керченском проливе

На этой неделе украинская Госпогранслужба заявила, что российская сторона ежедневно останавливает в Азовском море следующие на Украину суда для досмотра.

Так, утверждает украинское ведомство, только 30 апреля российские пограничники остановили в Керченском проливе два теплохода, которые шли на Украину из Греции и Израиля, а на следующий день — судно из Италии.

В крымском управлении ФСБ пояснили, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Замечаний и претензий со стороны судовладельцев из-за проверок не поступало, отметили в ведомстве, пояснив, что погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.

Кроме того, проверки препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства Крымского моста.

При этом пограничники заверили, что экипажи иностранных судов понимают необходимость предпринятых мер. Их уведомили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.