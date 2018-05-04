РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно

18:5904.05.2018
033410
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПатрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе. Архивное фотоПатрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Полегенько

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно, которое занималось незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщило крымское пограничное управление ФСБ.

Корабль управления Славутич ВМС Украины и судно размагничивания СР-541 Черноморского флота ВМФ России в Северной бухте Севастополя
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Крымский депутат: провокации Украины не могли остаться без ответа
Сторожевой корабль "Аметист" задержал судно "ЯМК-0041" (порт приписки — Очаков) западнее мыса Тарханкут. Как сообщили в ФСБ, украинские рыбаки ловили с помощью сетей калкана (рыбу семейства камбалообразных).

Судно и пятерых членов экипажа доставили в Крым. У задержанных изъяли несколько километров сетей. Пограничники подчеркнули, что действуют в строгом соответствии с международным морским правом.

Киев признал нарушение

У задержанного судна не было разрешения на пересечение украино-российской границы, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".

"Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все необходимые разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря, или двенадцатимильной морской зоны. То есть судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины", — пояснил он.

Вид на Ялту. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В Госдуме призвали Украину быть благодарной за проход ее судов в Крыму
По его словам, украинские пограничники не знают, каким образом судно нарушило государственную границу. Слободян предположил, что, "скорее всего, капитан судна принял такое решение и нарушил границу Украины, отправившись туда, где, по его мнению, будет лучший улов".

По мнению украинской стороны, максимум, что может ждать экипаж в России, — это привлечение к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.

Украинский МИД, со своей стороны, отметил, что в последнее время заметно увеличилось число случаев задержания украинских моряков за границей.

Ведомство предостерегает граждан Украины от сотрудничества с сомнительными недобросовестными крюинговыми компаниями и физическими лицами.

"Исключительно в рамках закона"

Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя задержание украинского судна, подчеркнул, что действия рыбаков будут оцениваться строго в рамках закона — в отличие от того, как действовал Киев  в отношении моряков задержанного российского судна "Норд". 

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе. Архивное фото
© Фото : пресс-служба Погрануправления ФСБ России по Республике Крым
Политолог оценил усиление мер безопасности в Керченском проливе
"Нужно действовать жестко и в рамках закона. Этим наши пограничные и специальные службы отличаются от аналогичных на Украине, которые могут себе позволить в нейтральных водах задерживать и предъявлять обвинения рыбачащим на легальных основаниях гражданам России", — сказал Полонский РИА Новости.

Судьбу задержанных рыбаков, считает Полонский, также следует определять в рамках российского законодательства и разбирательства по существу. "Надо установить, на каком основании, причины, почему они осуществляли незаконный лов в экономической зоне России и дать оценку исключительно в рамках закона", — сказал вице-премьер.

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, предложил обменять украинское судно на экипаж захваченного пограничниками Украины сейнера "Норд".

"Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж", — сказал депутат.

По его мнению, обменять нужно не только членов экипажа, но и суда. "Наших ребят нужно вернуть домой. И судно тоже должно вернуться назад в родную гавань", — подчеркнул Шеремет.

Арест "Норда"

В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд", которое шло под флагом России. Сейнер отконвоировали в Бердянск.

Капитан судна Норд Владимир Горбенко в Херсоне
© РИА Новости / Дарья Егорова
Капитан судна "Норд" Владимир Горбенко: "Мы на Украине в плену"
На борту находились десять членов экипажа, все они россияне. Их обвинили в "нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее". Девятерых моряков приговорили к штрафам, капитану грозит до пяти лет лишения свободы.

В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.

Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.

Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.

Проверки в Керченском проливе

На этой неделе украинская Госпогранслужба заявила, что российская сторона ежедневно останавливает в Азовском море следующие на Украину суда для досмотра.

Буксиры в Бердянском порту
CC BY-SA 4.0 / Foreman 1982 /
Эксперт о жалобах украинских пограничников на РФ: ребята, а чего вы хотели?
Так, утверждает украинское ведомство, только 30 апреля российские пограничники остановили в Керченском проливе два теплохода, которые шли на Украину из Греции и Израиля, а на следующий день — судно из Италии.

В крымском управлении ФСБ пояснили, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Замечаний и претензий со стороны судовладельцев из-за проверок не поступало, отметили в ведомстве, пояснив, что погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.

Кроме того, проверки препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства Крымского моста.

При этом пограничники заверили, что экипажи иностранных судов понимают необходимость предпринятых мер. Их уведомили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.

Комментировать
Происшествия
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена