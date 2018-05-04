МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Российские пограничники задержали в Черном море украинское рыболовецкое судно, которое занималось незаконным промыслом в исключительной экономической зоне России. Об этом сообщило крымское пограничное управление ФСБ.
Судно и пятерых членов экипажа доставили в Крым. У задержанных изъяли несколько километров сетей. Пограничники подчеркнули, что действуют в строгом соответствии с международным морским правом.
Киев признал нарушение
У задержанного судна не было разрешения на пересечение украино-российской границы, заявил пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Олег Слободян в эфире телеканала "112 Украина".
"Судно было оформлено на вылов рыбы согласно установленному порядку. Оно имело все необходимые разрешения, но на вылов рыбы в пределах территориального моря, или двенадцатимильной морской зоны. То есть судно не оформлялось для выхода за линию государственной границы Украины", — пояснил он.
По мнению украинской стороны, максимум, что может ждать экипаж в России, — это привлечение к административной ответственности за незаконное пересечение государственной границы.
Украинский МИД, со своей стороны, отметил, что в последнее время заметно увеличилось число случаев задержания украинских моряков за границей.
Ведомство предостерегает граждан Украины от сотрудничества с сомнительными недобросовестными крюинговыми компаниями и физическими лицами.
"Исключительно в рамках закона"
Вице-премьер крымского правительства Дмитрий Полонский, комментируя задержание украинского судна, подчеркнул, что действия рыбаков будут оцениваться строго в рамках закона — в отличие от того, как действовал Киев в отношении моряков задержанного российского судна "Норд".
Судьбу задержанных рыбаков, считает Полонский, также следует определять в рамках российского законодательства и разбирательства по существу. "Надо установить, на каком основании, причины, почему они осуществляли незаконный лов в экономической зоне России и дать оценку исключительно в рамках закона", — сказал вице-премьер.
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, в свою очередь, предложил обменять украинское судно на экипаж захваченного пограничниками Украины сейнера "Норд".
"Было бы правильно, если бы наших моряков обменяли на этих браконьеров. К сожалению, Украина на сегодня не следует нормам международного права и попирает свои законы, насильно удерживая крымский экипаж", — сказал депутат.
По его мнению, обменять нужно не только членов экипажа, но и суда. "Наших ребят нужно вернуть домой. И судно тоже должно вернуться назад в родную гавань", — подчеркнул Шеремет.
Арест "Норда"
В конце марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно "Норд", которое шло под флагом России. Сейнер отконвоировали в Бердянск.
В Крыму возбудили дело об угоне российского судна.
Позже двум членам экипажа удалось покинуть Украину. Они назвали это освобождением из плена.
Украинские власти продолжают незаконно удерживать еще восемь человек.
Проверки в Керченском проливе
На этой неделе украинская Госпогранслужба заявила, что российская сторона ежедневно останавливает в Азовском море следующие на Украину суда для досмотра.
В крымском управлении ФСБ пояснили, что проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом. Замечаний и претензий со стороны судовладельцев из-за проверок не поступало, отметили в ведомстве, пояснив, что погранслужба пытается не допустить проникновения в Россию террористов, экстремистов и нелегальных мигрантов.
Кроме того, проверки препятствуют контрабанде оружия и боеприпасов и обеспечивают безопасность судоходства и строительства Крымского моста.
При этом пограничники заверили, что экипажи иностранных судов понимают необходимость предпринятых мер. Их уведомили о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков.