В Ростове рассмотрят вопрос о причастности депутата к нападению на водителя

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мая — РИА Новости, Юлия Насулина. Комиссия городской думы Ростова-на-Дону в понедельник на внеочередном заседании рассмотрит вопрос о причастности депутата от партии "Единая Россия" Игоря Амураля к нападению с пистолетом на водителя автомобиля, сообщил РИА Новости представитель гордумы.

Ранее источник "Ростовских Вестей" сообщил, что днем 15 марта в центре Ростова-на-Дону депутат Амураль разбил лобовое стекло проезжающего автомобиля и напал на водителя. По информации издания, он "приставил пистолет к голове водителя, угрожал убийством, при этом несколько раз нанес удары пистолетом по голове, грудной клетке потерпевшего", после чего скрылся с места происшествия.

"Седьмого мая состоится внеочередное заседание комиссии по местному самоуправлению, информационной политике и связям с общественностью, на котором будет рассматриваться вопрос о причастности депутата к тому, что опубликовано в СМИ", — сказал представитель гордумы.

В пресс-службе Ростовского регионального отделения партии "Единая Россия" РИА Новости сообщили, что к ним поступают запросы о действиях, совершенных, предположительно, депутатом Амуралем. "В настоящее время ситуация изучается правоохранительными органами. Региональное отделение партии со своей стороны следит за ситуацией. В случае возбуждения уголовного дела, согласно уставу, последует приостановка членства (депутата — ред.) в "Единой России", — сказал собеседник агентства.

По словам представителя ГУМВД России по Ростовской области, "собранные участковыми уполномоченными полиции материалы были переданы в следственный комитет России по Ленинскому району Ростова-на-Дону". Представители областного СК и прокуратуры сообщили РИА Новости, что уточняют информацию по данному инциденту.