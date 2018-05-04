Замглавы управления Росрезерва заподозрили во взятке в виде Porsche Cayenne

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Замглавы управления Росрезерва по Сибирскому федеральному округу (СФО) Илгиз Гарифуллин, заподозренный в получении взятки в виде автомобиля Porsche Cayenne, предстанет перед судом, сообщает СК РФ.

По версии следствия, в период с октября по декабрь 2015 года сибирское управление Росрезерва объявило закрытый конкурс на право заключения договора купли-продажи материальных ценностей, которые выпускаются из государственного мобилизационного резерва. Гарифуллин воспользовался своим служебным положением, чтобы заявка поступила только от "Ленпромтранспроекта". После этого с организацией был заключен договор купли-продажи на 80 миллионов рублей.

В 2015 году Гарифуллин получил взятку от предпринимателя Станислава Кабанячего в виде нового автомобиля Porcshe Cayenne стоимостью более 6,1 миллиона рублей за содействие в закрытых конкурсах и заключении договоров купли-продажи с представляемыми Кабанячим юридическими лицами, а также за общее покровительство.

Кроме того, считает следствие, Гарифуллин 2 раза получал от предпринимателя из Новосибирска взятки в 2016 году.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", — говорится в сообщении.