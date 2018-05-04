Суд продлил домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил до 7 августа домашний арест пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского, обвиняемого в растрате, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить в отношении Ампелонского меру пресечение в виде домашнего ареста до 7 августа", — огласила решение судья.

До той же даты суд продлил домашний арест еще двум фигурантам дела — главе аппарата Роскомнадзора Александру Весельчакову и начальнику правового управления ведомства Борису Едидину. Им предъявлено обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (Растрата). Сумма растраты составляет порядка 6 миллионов рублей. Ранее троим фигурантам было предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 23 миллиона рублей. Следствие изменило квалификацию преступления. Еще одна фигурантка — Анастасия Звягинцева находится под подпиской о невыезде.

Дело было возбуждено по факту заключения фиктивных трудовых договоров. Объем материалов уголовного дела уже составляет более 100 томов.