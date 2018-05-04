В горах Сочи спасатели обнаружили тело пропавшего туриста

СОЧИ, 4 мая — РИА Новости. Тело 39-летнего сочинца, пропавшего 1 мая в районе хребта Алек, было обнаружено в каньоне реки Ац, погибшего транспортировали бортом вертолета Ми-8 и передали сотрудникам следственных органов, сообщает пресс-служба Южного регионального поисково-спасательного отряда (ЮРПСО) МЧС России.

Ранее сообщалось, что спасатели Сочи со 2 мая вели поиски двух туристов, один из которых потерялся в районе горы Сахарная, а второй упал в обрыв на одном из горных склонов в районе хребта Алек. По сообщению ведомства, 4 мая один из мужчин нашелся живым в районе Сахарной. Для поиска второго туриста была привлечена дополнительная группа спасателей, которые осмотрели местность с воздуха и высадилась в районе места, где пропал мужчина.

"Спасатели нашли тело погибшего мужчины в каньоне реки Ац. По предварительной информации, он упал с высоты около 40 метров на сложном скальном участке и получил травмы несовместимые с жизнью. Тело погибшего 39-летнего сочинца транспортировали на базу ЮРПСО МЧС России бортом вертолета Ми-8 и передали сотрудникам следственных органов", — говорится в сообщении ведомства.