В Москве в ТЦ и кинотеатрах выявили свыше 11 тысяч нарушений

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. По итогам проверок по соблюдению требований пожарной безопасности с 26 марта в ТЦ и кинотеатрах Москвы выявлено 11 тысяч различных нарушений, наказаны 269 юридических и 247 должностных лиц, сообщается на сайте мэра и правительства города.

Массовые проверки торговых центров и других мест массового пребывания людей на противопожарную безопасность проводятся по всей России после трагедии в Кемерово, где пожар в ТЦ "Зимняя вишня" унес жизни 60 человек.

"С 26 марта было выявлено свыше 11 тысяч различных нарушений, к административной ответственности привлечены 269 юридических и 247 должностных лиц", — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Москве Илья Денисов на совещании по оперативным вопросам в правительстве Москвы, чьи слова приводятся в сообщении.

До устранения нарушений суд временно приостановил деятельность торговых центров "Персей" (улица Малая Семеновская, дом 28), "Серебряный дом" (улица Большая Семеновская, дом 16), "Вектор" (Щелковское шоссе, дом 26б), а также Усачевского рынка (улица Усачева, дом 26), поясняется в сообщении.

"Кроме того, за невыполнение в установленный срок предписаний Госпожнадзора на 90 суток закрыт торговый центр "Щелково" (Щелковское шоссе, дом 100)", — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что ожидаются судебные решения еще по трем торговым центрам, где выявлены серьезные нарушения требований пожарной безопасности.

Всего состояние пожарной безопасности проверили в 591 торгово-развлекательном центре, 93 детских досуговых организациях, 61 учреждении культуры, 81 культурно-зрелищном и 90 спортивных сооружениях, а также на 69 других объектах. Эта работа будет продолжена, отмечается в сообщении.