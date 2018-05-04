Найдено тело писателя и участника "Последнего героя" Сергея Сакина

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Тело писателя и участника телешоу "Последний герой" Сергея Сакина нашли в лесу в Ярославской области. Об этом сообщает СУСК по региону.

"Второго мая 2018 года в лесополосе, возле деревни Коровино Мышкинского района, в ходе поисковых мероприятий было обнаружено тело 40-летнего мужчины без внешних признаков насильственной смерти, который с ноября 2017 года числился пропавшим без вести", — говорится в сообщении.

Как пояснила РИА Новости официальный представитель СУСК по региону Кристина Гузовская, Сакина опознали родные, в настоящий момент тело мужчины направлено в бюро судебно-медицинской экспертизы для определения точной причины смерти и давности ее наступления.

Сакин пропал без вести в конце ноября 2017 года, направляясь из Мышкина в Москву. После его пропажи следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

Сакин стал соавтором романа "Больше Бэна", получившего в 2000 году премию "Дебют". Он также принимал участие в первом сезоне шоу "Последний герой", после чего описал свой опыт в книге "Последний герой в переплете".