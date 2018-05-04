В 25 регионах России ввели особый противопожарный режим

МОСКВА, 4 мая — РИА Новости. Особый противопожарный режим введен в 25 регионах России из-за угрозы возникновения природных и лесных пожаров, сообщил первый замначальника Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Игорь Кутровский.

"На всей территории 25 субъектов РФ введен особый противопожарный режим, частично — в 16 субъектах", — сказал он на оперативном совещании в МЧС.

По его словам, наиболее сложная обстановка с природными пожарами складывается в Амурской области и Хабаровском крае, для защиты территорий и населения от пожаров выработаны дополнительные меры.

"В защите населенных пунктов, в тушении пожаров и мониторинге лесопожарной обстановки применяется 18 воздушных судов МЧС России, за неделю ими совершено 222 сброса воды, не допущено распространение пожаров в сторону 22 населенных пунктов, где проживают свыше 62 тысяч человек", — сообщил Кутровский.

Для контроля за лесопожарной обстановкой применяется космический мониторинг, которым выявлено свыше 6 тысяч термоточек, из них более 3 тысяч — неконтролируемые сельхозпалы.

"В ходе межведомственных рейдов надзорными органами установлено около 4 тысяч неконтролируемых палов, к административной ответственности привлечено девять органов местного самоуправления, 103 должностных лица, а также свыше 1200 граждан", — сказал Кутровский.