Участник нижегородской банды "черных риелторов" получил 11 лет колонии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 мая — РИА Новости. Участник преступного сообщества в Нижегородской области признан виновным в совершении тяжких и особо тяжких преступлений и был приговорен к 11 годам колонии, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Сообщается, что следствием и судом установлено, что с ноября 2012 года по май 2015 года на территории Нижегородской области подсудимый возглавлял одно из структурных подразделений, входящих в состав преступленного сообщества для осуществления похищений граждан, их незаконного лишения свободы, вымогательств, мошенничеств, убийств. В состав сообщества входили, в том числе, и сотрудники полиции. По информации ГУ МВД России по Нижегородской области, в настоящее время все трое полицейских из органов внутренних дел уволены.

По информации следственного управления, всего с 2014 года по август 2016 года участниками сообщества были похищены квартиры у семерых граждан. При этом трое потерпевших были убиты, двое — похищены. Ущерб для потерпевших, лишившихся жилья, превысил 10 миллионов 800 тысяч рублей.

Приговором суда подсудимому, заключившему досудебное соглашение и признавшему в полном объеме свою вину, назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Сообщается, что в результате данных им показаний в ходе предварительного расследования следователями СК привлечены в качестве обвиняемых бывшие сотрудники полиции и иные участники преступного сообщества. Один из них объявлен в федеральный розыск. Уголовное дело в отношении еще 10 участников организованного преступного сообщества рассматривается в суде.