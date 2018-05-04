В пригороде Омска отец полдня просидел с погибшими сыновьями в колодце

НОВОСИБИРСК, 4 мая — РИА Новости. Два брата 43 и 45 лет в пригороде Омска погибли, упав в двадцатиметровый колодец, расположенный в летней кухне частного дома, возбуждено уголовное дело, сообщает в пятницу следственное управление СК России по региону.

По предварительным данным управления, инцидент произошел еще вечером 30 апреля. В селе Усть-Заостровка в своем доме после распития спиртного братья в шутку решили помериться силой. Мужчины упали в открытый колодец глубиной более 20 метров, который был расположен в летней кухне. От полученных при падении травм оба погибли.

"Находившийся в доме отец, пытаясь вытащить упавших, по резиновому шлангу спустился в колодец, но шланг оборвался, и пенсионер всю ночь просидел в колодце, тщетно зовя на помощь. Только около 12:00 следующего дня пришедший сосед вызвал сотрудников МЧС, которые спасли мужчину и достали тела погибших", — говорится в сообщении.

Следователи возбудили уголовное дело по статье УК России "Причинение смерти по неосторожности". Устанавливаются все обстоятельства и причины гибели сельчан.