Кемеровская прокуратура добилась увольнения замглавы Новокузнецка

КЕМЕРОВО, 4 мая — РИА Новости. Прокуратура Новокузнецка через суд добилась расторжения договора с сотрудницей городской администрации, работавшей заместителем мэра без требуемого образования и стажа, сообщает прокуратура Кемеровской области.
"По результатам проверки установлено, что человек, с которым заключен трудовой договор, не соответствует квалификационным требованиям, установленным для высших должностей муниципальной службы, к которым относится данная должность. Отсутствует требуемое образование и стаж работы", — говорится в сообщении.
"Кемеровский областной суд 26 апреля 2018 года оставил жалобу без удовлетворения и без изменения решение Центрального райсуда Новокузнецка об обязании расторгнуть с заместителем главы города трудовой договор в связи с нарушениями. Приговор вступил в законную силу", — пояснили РИА Новости в областной прокуратуре.
Согласно данным официального сайта администрации Новокузнецка, эту должность занимала Анна Довыденко. Позже пресс-служба мэрии сообщила, что с 28 апреля заместителем главы города — руководителем аппарата назначен Павел Камбалин, который до этого (с июля 2015 года) работал начальником управления экономического развития, промышленности и инвестиций горадминистрации.