В Хабаровске погорельцам восстановят документы в приоритетном порядке

ХАБАРОВСК, 4 мая — РИА Новости. Полиция окажет помощь в восстановлении документов жителям сгоревших домов из микрорайона Красная Речка в Хабаровске, сообщила РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД России по Хабаровскому краю Ирина Щеголева.

Ранее сообщалось, что пожар на улице Минусинская в Хабаровске произошел в четверг. Для тушения огня привлекалась авиация МЧС. Жертв нет. По предварительным данным, от пожара пострадало пять жилых домов и три надворных постройки, а также автосервис. Площадь пожара составила около двух тысяч квадратных метров.

"Жителям пострадавших от пожара домов будет оказана помощь в восстановлении документов в приоритетном порядке. У нас есть механизмы, которые позволяют быстро установить личность человека и восстановить утраченные документы. В этих домах постоянно проживало четыре человека – семья с ребенком и женщина", — рассказала Щеголева.

По ее словам, по факту пожара полиция проводит проверку. Опрашиваются очевидцы. После получения заключения пожарной экспертизы о причинах возгорания будет приниматься процессуальное решение.