Площадь пожаров в Бурятии увеличилась почти в два раза за сутки

КРАСНОЯРСК, 4 май — РИА Новости. Площадь лесных пожаров в Бурятии за сутки увеличилась с 300 до 560 гектаров, сообщает республиканское агентство лесного хозяйства.

По информации агентства, за сутки ликвидированы 11 пожаров. Самый крупный пожар зафиксирован на сегодня в Бичурском районе на площади 400 гектаров. На тушении всех пожаров работает почти 350 человек.

"По состоянию на 0.00 часов 4 мая 2018 года, на территории Бурятии проводятся работы по тушению трех лесных пожаров на общей площади около 560 гектаров в Баунтовском, Бичурском, Кабанском районах", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство сообщало, что на это же время в четверг в республике проводились работы по тушению 11 пожаров на площади 300 гектаров в Баунтовском, Бичурском, Иволгинском, Кабанском, Мухоршибирском, Прибайкальском районах.