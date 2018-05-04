В Приморье эвакуировали группу туристов, отрезанную из-за разлива ручьев

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Спасатели вывезли группу туристов в Кавалеровском районе Приморья, которые оказались отрезанными из-за разлива ручьев в ходе мощного циклона, сообщает краевой главк МЧС РФ.

Накануне мощный циклон с сильным дождем и штормовым – местами до ураганного — ветром накрыл Приморье, в ряде районов прошел дождь со снегом. По данным синоптиков, уровень воды в реках поднялся до 0,3 метра. Около 35,7 тысячи человек попали под аварийные отключения света, сейчас значительной части жителей энергоснабжение восстановили.

"Третьего мая… поступило обращение с просьбой об оказании помощи в выходе с маршрута туристической группы, состоящей из четырех человек, из района ручья Антошкин Ключ… При установке связи с группой туристов было установлено, что на маршруте следования группы произошло обильное выпадение осадков и подъем уровня ручьев притоков реки Еловая. Сильным ветром было повреждено туристическое снаряжение – повреждены стойки, порван тент палатки. Самостоятельно выйти из района членам тургруппы не предоставлялось возможности", — говорится в сообщении.

В 09.10 местного времени (02.10 мск) 4 мая спасатели обнаружили туристов и доставили их в село Нижние Лужки. Эвакуированных разместили в местной администрации, медицинская помощь им не потребовалась.