В Приморье предупредили о возможном затоплении низин в некоторых районах

ВЛАДИВОСТОК, 4 мая — РИА Новости. Синоптики предупреждают о возможном подтоплении пониженных мест в ряде районов Приморья из-за резкого подъема уровня рек в крае после мощного циклона, сообщает Примгидромет.

Накануне мощный циклон с сильным дождем и штормовым – местами до ураганного — ветром накрыл Приморье, в ряде районов прошел дождь со снегом. Около 35,7 тысячи человек попали под аварийные отключения света, сейчас значительной части жителей восстановили энергоснабжение.

По данным синоптиков, на значительной части края на реках началось формирование дождевого паводка. В ближайшие несколько суток ожидаемый подъем уровня воды в реках западных, южных и восточных районов составит 1,2-2 метра, на остальной территории края — 0,2-1 метр.

"На отдельных участках рек южных и западных районов возможен выход из низких берегов, затопления пониженных мест интенсивным ливневым стоком, опасных явлений не ожидается. Наиболее паводкоопасные районы: Чугуевский, Уссурийский, Спасский, Хасанский, Михайловский", — говорится в сообщении.

Уровень воды поднялся до 0,3 метра в верховьях рек центральных районов — Уссури, Арсеньевка, а также на реках западных, восточных и южных районов. Наиболее интенсивный подъем воды — на реках юго-западных районов. Реки в берегах, опасных и неблагоприятных гидрологических явлений не наблюдается.